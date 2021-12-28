12-летний школьник из Англии превзошел Эйнштейна по уровню интеллекта

Источник материала: БелТА

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник из Великобритании обнаружил, что его IQ выше, чем у Альберта Эйнштейна, после прохождения теста Mensa, который он получил в подарок на Рождество, пишет "МИР24" .

12-летний Барнаби Суинберн показал на IQ-тесте результат в 162 балла. Отмечается, что он набрал максимально возможный балл для детей младше 18 лет. При этом уровень IQ Эйнштейна, как считается, равнялся 160 баллам. Таким образом Барнаби превзошел одного из величайших физиков всех времен.

По итогам теста школьника приняли в сообщество людей с высоким уровнем интеллекта.

"Я знала, что он умен. Он решил дополнительно проверить себя, поэтому попросил в подарок тест. Математика и химия – его "конек", – рассказала Bristol Live мама мальчика Жизлен.

Она добавила, что на Рождество он попросил еще и криптовалюту, так как его увлекают инвестиции.

У Барнаби уже есть большие планы на будущее. Он планирует стать программистом. Для этого мальчик проходит университетские курсы и хочет поступить в Оксфорд.-0-