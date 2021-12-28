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Спасатели России обнаружили вертолет, совершивший аварийную посадку в Удмуртии
28.12.2021 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили вертолет, который в понедельник днем совершил жесткую посадку в Удмуртии, сообщает ТАСС.
Один из двух членов экипажа погиб в результате экстренной посадки вертолета, второму оказывается вся необходимая помощь, сообщил глава республики Александр Бречалов.-0-
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Один из двух членов экипажа погиб в результате экстренной посадки вертолета, второму оказывается вся необходимая помощь
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