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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Китая

30.12.2021 07:35 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в горной провинции Цинхай на западе Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга.

По ее данным, эпицентр подземного толчка находился в 78 км северо-восточнее города Голмуд, расположенного на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Глубина залегания очага не приводится.

Сведений о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По ее данным, эпицентр подземного толчка находился в 78 км северо-восточнее города Голмуд, расположенного на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Глубина залегания...
 
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