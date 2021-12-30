Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Китая

Источник материала: БелТА

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в горной провинции Цинхай на западе Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга.

По ее данным, эпицентр подземного толчка находился в 78 км северо-восточнее города Голмуд, расположенного на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Глубина залегания очага не приводится.

Сведений о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.-0-