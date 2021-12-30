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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Китая
30.12.2021 07:35 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в горной провинции Цинхай на западе Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга.
По ее данным, эпицентр подземного толчка находился в 78 км северо-восточнее города Голмуд, расположенного на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Глубина залегания очага не приводится.
Сведений о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.-0-
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По ее данным, эпицентр подземного толчка находился в 78 км северо-восточнее города Голмуд, расположенного на высоте 2,8 тыс. м над уровнем моря. Глубина залегания...
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