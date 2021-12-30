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В Чили в ДТП с участием микроавтобуса с мигрантами погибли 9 человек

30.12.2021 08:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли в среду вечером в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в центральной части Чили. Как сообщил телеканал 24 Horas, пассажирами микроавтобуса были мигранты, приехавшие на временные заработки, информирует ТАСС.

Всего в транспортном средстве находилось 11 человек. Два человека остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Причины ДТП пока не установлены. По предварительным данным, микроавтобус во время столкновения находился на встречной полосе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в транспортном средстве находилось 11 человек. Два человека остаются в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.
 
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