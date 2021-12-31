Путин в разговоре с Байденом назвал условие полного разрыва отношений с Западом

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом указал на возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных "беспрецедентных санкций". Об этом журналистам по итогам беседы президентов сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

Как отметил помощник президента РФ, Джо Байден упомянул в беседе, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции, в том числе в экономической и военной сферах.

"Но наш президент сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - отметил дипломат.

Как рассказал представитель Кремля, Владимир Путин также высказал мнение, что впоследствии такие шаги будут расценены потомками как ошибка. "А таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, и поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - подытожил Юрий Ушаков.

Президент США не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, сообщил Ушаков. "Нет, конкретно это не обсуждалось," - ответил Юрий Ушаков на вопрос, объяснил ли Джо Байден о какой именно "эскалации" на российско-украинской границе, которая может повлечь за собой санкции, идет речь. "Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре 7 декабря, и на это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений", - добавил представитель Кремля.

Президент США несколько раз подчеркивал недопустимость начала ядерной войны. "Очень важно, что президент Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что США и Россией накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире", - сказал Юрий Ушаков.

По его словам, Джо Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре.

Джо Байден заверил Владимира Путина, что Вашингтон не намерен размещать в Украине ударные наступательные вооружения. "Владимир Путин заметил, что это один из ключевых моментов, который как раз включен в наши документы, которые мы передали американцам, по которым хотим вести дальше субстантивные переговоры", - подчеркнул помощник президента РФ.

Президент США в целом согласился с позицией по гарантиям безопасности, которую ему обозначил президент РФ, подчеркнул Юрий Ушаков.

По его словам, глава российского государства в телефонном разговоре изложил своему коллеге основные принципы, которые были заложены в подготовленные документы о гарантиях безопасности. "Путин подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам. Но главное - нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно", - сообщил дипломат.

Владимир Путин также обозначил Джо Байдену позицию России по поводу размещения наступательных вооружений у ее границ. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации - достаточно сложной - будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ", - пояснил Юрий Ушаков.

По оценке помощника президента РФ, США понимают озабоченности России по вопросу гарантий безопасности в Европе. "Мне кажется, что Байден достаточно четко сказал, что в Вашингтоне понимают озабоченности России, хотя у них есть и свои озабоченности. Байден готов продолжить диалог с президентом Путиным, о чем наши лидеры и договорились. Диалог будет продолжен, кроме того, президенты будут подталкивать переговоры, которые будут вести наши соответствующие межведомственные команды в Женеве", - сказал представитель Кремля.-0-