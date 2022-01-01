ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Китае обнаружили древний каменный горельеф

01.01.2022 18:05 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древний каменный горельеф периода династии Северная Вэй (386-534), имитирующий деревянную резьбу, впервые обнаружен китайскими археологами при раскопках в провинции Шаньси (Северный Китай). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт археологических исследований Шаньси.

Горельеф был найден при раскопках гробницы в деревне Чжицзябао вблизи города Датун. Исходя из сохранившейся надписи, погребение из трех подземных камер относится к 456 году.

На опоясывавшем гробницу горельефе больше всего видны остатки красной, белой и черной краски. Раскрашенная каменная резьба изображает полные экспрессии фигуры воинов с обнаженными торсами, с оружием в руках, призванные охранять захоронение от злых сил и грабителей.

Специалисты считают, что находка позволит более глубоко изучить искусство и традиции династий в Северном Китае, для которого было характерно взаимное проникновение культур ханьцев (собственно китайцев) и кочевых народов, частично переходивших к оседлости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горельеф был найден при раскопках гробницы в деревне Чжицзябао вблизи города Датун. Исходя из сохранившейся надписи, погребение из трех подземных камер относится...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зависимость от видеоигр включена в новую классификацию болезней ВОЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by