В Китае обнаружили древний каменный горельеф

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Древний каменный горельеф периода династии Северная Вэй (386-534), имитирующий деревянную резьбу, впервые обнаружен китайскими археологами при раскопках в провинции Шаньси (Северный Китай). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт археологических исследований Шаньси.

Горельеф был найден при раскопках гробницы в деревне Чжицзябао вблизи города Датун. Исходя из сохранившейся надписи, погребение из трех подземных камер относится к 456 году.

На опоясывавшем гробницу горельефе больше всего видны остатки красной, белой и черной краски. Раскрашенная каменная резьба изображает полные экспрессии фигуры воинов с обнаженными торсами, с оружием в руках, призванные охранять захоронение от злых сил и грабителей.

Специалисты считают, что находка позволит более глубоко изучить искусство и традиции династий в Северном Китае, для которого было характерно взаимное проникновение культур ханьцев (собственно китайцев) и кочевых народов, частично переходивших к оседлости.-0-