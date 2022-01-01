Два человека пострадали при взрыве в центре Кабула

Источник материала: БелТА

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в центральной части столицы Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел неподалеку от Педагогического университета в Кабуле. Инцидент произошел в результате разрыва мины, которая была спрятана в оставленной на обочине дороги вазе.

В конце 2021 года в Кабуле участились случаи взрывов, практически за каждый из них ответственность на себя брали боевики группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Между тем представители талибов неоднократно заявляли, что ИГ не представляет никакой угрозы для Афганистана.