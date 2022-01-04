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На севере Израиля разбился вертолет

04.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение у побережья города Хайфа на севере Израиля. Об этом в понедельник сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на власти еврейского государства.

На борту вертолета находились три члена экипажа. Спасатели обнаружили одного из них и отправили в больницу, данных о его состоянии не приводится. Судьба остальных членов экипажа пока не выяснена.

На месте крушения работают поисково-спасательные службы. Причина происшествия устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На борту вертолета находились три члена экипажа. Спасатели обнаружили одного из них и отправили в больницу, данных о его состоянии не приводится.
 
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