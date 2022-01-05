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Во Франции за сутки выявили почти 272 тысячи случаев коронавируса
05.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. За сутки выявлено 271 686 новых случаев инфицирования.
Ранее сообщалось о том, что новый штамм выявлен во Франции у вернувшихся из Камеруна путешественников. У всех заболевших выявлена "атипичная комбинация мутаций".
Сообщается о выявлении 46 мутаций в данном варианте вируса.-0-
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Новый штамм выявлен во Франции у вернувшихся из Камеруна путешественников. У всех заболевших выявлена "атипичная комбинация мутаций".
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