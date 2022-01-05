Во Франции за сутки выявили почти 272 тысячи случаев коронавируса

Источник материала: БелТА

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции зафиксировали самый высокий для страны суточный показатель заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. За сутки выявлено 271 686 новых случаев инфицирования.

Ранее сообщалось о том, что новый штамм выявлен во Франции у вернувшихся из Камеруна путешественников. У всех заболевших выявлена "атипичная комбинация мутаций".

Сообщается о выявлении 46 мутаций в данном варианте вируса.-0-