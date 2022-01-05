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Президент Казахстана принял отставку правительства
05.01.2022 07:17 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сегодня отставку правительства, сообщает "Казинформ".
"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - говорится в указе главы государства.
В документе также отмечается, что члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава.-0-
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В документе также отмечается, что члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения его нового состава.
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