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Пашинян: ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы

06.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы. Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ временно вводится в Казахстан для стабилизации обстановки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране"- говорится в публикации Пашиняна в социальной сети Facebook.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с обращением Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том...
 
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