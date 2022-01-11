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Пожар в высотном здании в Нью-Йорке стал самым смертоносным за последние 30 лет
11.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар
По словам представителей пожарной охраны, пламя повредило лишь небольшую часть здания, но дым, выходящий через открытую дверь квартиры, заполнил лестничные клетки - единственный способ спастись.
Отмечается также, что в здании не было спринклерных систем и внутренних двери, которые автоматически закрываются, чтобы сдержать дым и перекрыть пожару кислород.
Вспыхнувший в Нью-Йорке пожар стал самым смертоносным в Нью-Йорке за последние три десятилетия.-0-
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По словам представителей пожарной охраны, пламя повредило лишь небольшую часть здания, но дым, выходящий через открытую дверь квартиры, заполнил лестничные клетки...
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