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В Нур-Султане восстановлено международное авиасообщение

11.01.2022 07:27 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное авиасообщение с казахстанской столицей почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines", - говорится в сообщении ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines.
 
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