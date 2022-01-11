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В Нур-Султане восстановлено международное авиасообщение
11.01.2022 07:27 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное авиасообщение с казахстанской столицей почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines", - говорится в сообщении ведомства.-0-
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Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines.
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