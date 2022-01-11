В Нур-Султане восстановлено международное авиасообщение

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное авиасообщение с казахстанской столицей почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines", - говорится в сообщении ведомства.-0-