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Антитеррористическая операция завершена в 14 регионах Казахстана
13.01.2022 07:17 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранительные органы Казахстана завершили антитеррористическую операцию в 14 из 17 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности республики, передает ТАСС.
"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована, - говорится в сообщении. - По этой причине республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей".-0-
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"На текущий период в 14 регионах Республики Казахстан обстановка стабилизирована", - говорится в сообщении.
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