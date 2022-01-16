Умер итальянский модельер и бизнесмен Нино Черрути

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался итальянский модельер, стилист и бизнесмен Нино Черрути. Основателю модного дома Cerruti был 91 год, пишет "МИР24" .

Известно, что мужчина находился под наблюдением врачей в больнице города Верчелли. Туда он попал после операции на бедре.

Нино Черрути в 20 лет получил в наследство фабрику деда. Он превратил текстильное производство в бренд с мировым именем. В 1967 году в Париже был открыт первый магазин Cerruti 1881.

Бренд быстро получил признание благодаря качественным материалам и прогрессивному подходу к моделям изделий. Кроме того, благодаря Нино Черрути мир узнал таких дизайнеров как Нарсисо Родригес и Джорджо Армани. Костюмы Cerruti можно увидеть в кино. В модели от модного бренда были одеты герои "Красотки", "Молчания ягнят" и "Основного инстинкта".