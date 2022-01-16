Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Греции

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Эгейском море у берегов Греции, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 142 км к юго-востоку от города Салоники, где проживают около 354 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.-0-