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Движение судов через Босфор приостановили
17.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление береговой охраны Турции сообщило в воскресенье о приостановке движения судов через пролив Босфор. Сообщение цитирует ТАСС.
"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Brave Knight", - отметили в ведомстве.
По данным агентства Anadolu, вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.
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Вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.
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