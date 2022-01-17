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Движение судов через Босфор приостановили

17.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление береговой охраны Турции сообщило в воскресенье о приостановке движения судов через пролив Босфор. Сообщение цитирует ТАСС.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Brave Knight", - отметили в ведомстве.

По данным агентства Anadolu, вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.

 
Теги: Минск
 
 
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Вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.
 
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