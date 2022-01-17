Движение судов через Босфор приостановили

Источник материала: БелТА

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное управление береговой охраны Турции сообщило в воскресенье о приостановке движения судов через пролив Босфор. Сообщение цитирует ТАСС.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Brave Knight", - отметили в ведомстве.

По данным агентства Anadolu, вышедшее из строя в районе моста Султана Селима Явуза судно следовало из Турции в Румынию.