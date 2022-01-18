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В результате взрыва на АЗС в Германии погибли два человека

18.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва на автозаправочной станции в населенном пункте Хаммерсбах в центральной части Германии погибли два человека . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

На территории АЗС на автобане 45 (A45) недалеко от коммуны Хаммерсбах в Германии вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, около полудня произошел взрыв бензоколонки. В результате инцидента погибли два человека. От взрыва пострадало и соседнее здание ресторана.

По предварительным данным, в происшествии участвовали два автомобиля. Один погибший был найден в одной из машин, второй обнаружен в непосредственной близости. Причина случившегося устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники криминальной полиции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На территории АЗС на автобане 45 (A45) недалеко от коммуны Хаммерсбах в Германии вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, около полудня произошел взрыв...
 
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