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В результате взрыва в доме в Нью-Йорке один человек погиб и девять пострадали

19.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб, еще девять пострадали в результате взрыва в Нью-Йорке, который произошел доме в районе Бронкс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Инцидент произошел во вторник около 11 часов утра [19 часов] на Фокс-стрит. По информации пожарного управления Нью-Йорка, взрыв привел к пожару и обрушению части здания.

Причина взрыва пока достоверно не известна, сообщает телеканал CBS. Предположительно это мог быть взрыв газа. Как сообщает телеканал, погибла 82-летняя женщина, еще одна женщина находится в критическом состоянии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации пожарного управления Нью-Йорка, взрыв привел к пожару и обрушению части здания. Погибла 82-летняя женщина, еще одна женщина находится в критическом...
 
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