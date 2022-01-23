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Число жертв авиаударов по тюрьме в Йемене достигло 87
23.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ударов ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по тюрьме в Йемене достигло 87, еще 226 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Masirah.
21 января
"Число жертв бойни в Сааде достигло 87, 226 раненых были доставлены в больницы, - заявил в субботу заместитель министра здравоохранения в правительстве хуситов (шиитское мятежное движение "Ансар Аллах") Наджиб аль-Кубати. - Спасатели продолжают извлекать пострадавших и тела погибших из-под завалов".
Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года аравийской коалиции с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.-0-
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Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года аравийской коалиции с целью поддержки...
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