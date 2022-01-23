Число жертв авиаударов по тюрьме в Йемене достигло 87

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв ударов ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по тюрьме в Йемене достигло 87, еще 226 человек получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Masirah.

21 января сообщалось о том, что ВВС Саудовской Аравии совершили ракетный удар по зданию тюрьмы в административном центре провинции Саада в Йемене, в результате чего погибли свыше 60 человек, еще 150 получили ранения.

"Число жертв бойни в Сааде достигло 87, 226 раненых были доставлены в больницы, - заявил в субботу заместитель министра здравоохранения в правительстве хуситов (шиитское мятежное движение "Ансар Аллах") Наджиб аль-Кубати. - Спасатели продолжают извлекать пострадавших и тела погибших из-под завалов".

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года аравийской коалиции с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.-0-