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Семь американских моряков пострадали при неудачной посадке истребителя на авианосец

25.01.2022 08:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь моряков пострадали в результате неудачной посадки истребителя F-35 на авианосец ВМС США в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Тихоокеанского флота.

"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Всего пострадали семь моряков", - говорится в сообщении пресс-службы. Трое из пострадавших доставлены в больницу на Филиппины. Пилот истребителя благополучно катапультировался. Его состояние стабильное.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"F-35 потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Всего пострадали семь моряков", -...
 
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