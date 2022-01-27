Мощная зимняя буря обрушилась на Израиль

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная зимняя буря обрушилась в среду на Израиль. В Иерусалиме и на севере страны выпал снег, в Тель-Авиве идут проливные дожди, у побережья страны бушует шторм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, утром в среду обильные снегопады начались в горных районах на севере страны, к вечеру снег пошел в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Шоссе номер один, соединяющее Тель-Авив с Иерусалимом, перекрыто для движения в обоих направлениях из-за гололеда, общественный транспорт на территории иерусалимского муниципального округа остановлен, кроме трамвая. Городские власти объявили, что в четверг в городе занятия в школах проводиться не будут из-за снегопада.

По прогнозам синоптиков, непогода в Израиле продлится до выходных.-0-