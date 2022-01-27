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Лодка с десятками мигрантов затонула у побережья Флориды

27.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка, в которой находились 39 мигрантов, затонула у побережья Флориды, найден только один выживший, передает BBC.

Сообщается, что мигранты пытались попасть на территорию США с Багамских островов. Судно затонуло еще в субботу вечером. Только во вторник утром в 72 км от города Форт-Пирс рыбаки обнаружили мужчину, который держался за ее корпус. Спасенный рассказал, что лодка вышла с острова Бимини в субботу и попала в шторм. Все люди на борту были без спасательных жилетов.

Остров Бимини является самым западным среди Багамских островов и находится примерно в 130 км от Майами. Береговая охрана США считает, что владельцы лодки занимались контрабандой людей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что мигранты пытались попасть на территорию США с Багамских островов. Все люди на борту были без спасательных жилетов.
 
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