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В Эквадоре произошел разлив нефти
30.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив тяжелой сырой нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.
"28 января в 17:06 произошел разрыв нефтепровода тяжелой сырой нефти в районе Пьедра-Фина, провинция Напо, в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе, что привело к повреждению четырех труб", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter.
По информации нефтетранспортной компании, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками. Специалисты приступили к устранению неполадок, предпринимаются меры по недопущению заражения источников питьевой воды.
Отмечается, что подача сырья по нефтепроводу контролируется, авария не повлияет на транспортировку и экспорт углеводородов. Сведения об объемах утечки и площади загрязнения не приводятся.-0-
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По информации нефтетранспортной компании, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками.
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