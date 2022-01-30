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В Эквадоре произошел разлив нефти

30.01.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эквадоре из-за аварии на нефтепроводе произошел разлив тяжелой сырой нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

"28 января в 17:06 произошел разрыв нефтепровода тяжелой сырой нефти в районе Пьедра-Фина, провинция Напо, в результате камнепада, вызванного сильными дождями в регионе, что привело к повреждению четырех труб", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter.

По информации нефтетранспортной компании, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками. Специалисты приступили к устранению неполадок, предпринимаются меры по недопущению заражения источников питьевой воды.

Отмечается, что подача сырья по нефтепроводу контролируется, авария не повлияет на транспортировку и экспорт углеводородов. Сведения об объемах утечки и площади загрязнения не приводятся.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По информации нефтетранспортной компании, аварийный участок нефтепровода находится вне зоны непосредственного контакта с водными источниками.
 
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