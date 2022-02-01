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Президент Перу рассказал о смене состава правительства страны

01.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Перу Педро Кастильо сообщил, что принял решение обновить состав Совета министров республики. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Как я всегда заявлял в своих выступлениях, кабинет министров постоянно оценивается. По этой причине я решил обновить его и сформировать новую команду. Я благодарю за поддержку председателя Совмина Мирту Васкес и министров. Мы и дальше будем идти по пути развития на благо страны", - сообщил глава государства в Twitter.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Как я всегда заявлял в своих выступлениях, кабинет министров постоянно оценивается. По этой причине я решил обновить его и сформировать новую команду. Я благодарю...
 
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