В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5

Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Оклахома произошло землетрясения магнитудой 4,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в семи километрах к северо-западу от города Медфорд. Население около тысячи человек.

Очаг колебаний располагался на глубине 7,9 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не сообщилось.-0-