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В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5

01.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Оклахома произошло землетрясения магнитудой 4,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Подземные толчки были зафиксированы в семи километрах к северо-западу от города Медфорд. Население около тысячи человек.

Очаг колебаний располагался на глубине 7,9 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не сообщилось.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подземные толчки были зафиксированы в семи километрах к северо-западу от города Медфорд. Население около тысячи человек.
 
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