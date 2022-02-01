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В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5
01.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Оклахома произошло землетрясения магнитудой 4,5. Об этом сообщает
Подземные толчки были зафиксированы в семи километрах к северо-западу от города Медфорд. Население около тысячи человек.
Очаг колебаний располагался на глубине 7,9 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не сообщилось.-0-
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Подземные толчки были зафиксированы в семи километрах к северо-западу от города Медфорд. Население около тысячи человек.
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