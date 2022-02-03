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На пляже в Уругвае нашли 1,3 т кокаина

03.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция и ВМС Уругвая обнаружили 1,3 т кокаина на пляже недалеко от курортного городка Сан-Антонио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Observador.

По информации издания, полиция обнаружила на пляже перевернутую лодку, рядом с которой находилось 40 сумок с кокаином общим весом около 1 т. Позднее поблизости были найдены еще 15 мешков с наркотиками.

Правоохранительные органы Уругвая пока не смогли выяснить, кому принадлежала лодка. Еще около 12 кг кокаина было обнаружено в доме, расположенном рядом с пляжем.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция обнаружила на пляже перевернутую лодку, рядом с которой находилось 40 сумок с кокаином общим весом около 1 т. Позднее поблизости были найдены еще 15 мешков с...
 
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