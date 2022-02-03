|
На пляже в Уругвае нашли 1,3 т кокаина
03.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция и ВМС Уругвая обнаружили 1,3 т кокаина на пляже недалеко от курортного городка Сан-Антонио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Observador.
По информации издания, полиция обнаружила на пляже перевернутую лодку, рядом с которой находилось 40 сумок с кокаином общим весом около 1 т. Позднее поблизости были найдены еще 15 мешков с наркотиками.
Правоохранительные органы Уругвая пока не смогли выяснить, кому принадлежала лодка. Еще около 12 кг кокаина было обнаружено в доме, расположенном рядом с пляжем.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция обнаружила на пляже перевернутую лодку, рядом с которой находилось 40 сумок с кокаином общим весом около 1 т. Позднее поблизости были найдены еще 15 мешков с...
|
Архив (Новости Мира)