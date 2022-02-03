В Аргентине от отравления кокаином погибли 20 человек

Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли, еще 74 госпитализированы из-за отравления кокаином в пригородах Буэнос-Айреса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

По данным телеканала, 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес выпустило предупреждение с инструкциями для медучреждений в муниципалитетах, где были зафиксированы случаи отравления кокаином. В заявлении отмечалось, что в больницы продолжают поступать люди в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, все отравившиеся купили наркотики приблизительно в одном месте. Министр безопасности провинции Серхио Берни сообщил, что кокаин, вероятно, был разбавлен другим веществом, и смесь стала намного токсичнее. Прокуратура рассматривает версию намеренного добавления яда в кокаин - речь может идти о противоборстве двух банд наркоторговцев. Уже задержаны не менее 10 человек.-0-