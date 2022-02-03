﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Аргентине от отравления кокаином погибли 20 человек

03.02.2022 07:51 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек погибли, еще 74 госпитализированы из-за отравления кокаином в пригородах Буэнос-Айреса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.

По данным телеканала, 18 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес выпустило предупреждение с инструкциями для медучреждений в муниципалитетах, где были зафиксированы случаи отравления кокаином. В заявлении отмечалось, что в больницы продолжают поступать люди в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, все отравившиеся купили наркотики приблизительно в одном месте. Министр безопасности провинции Серхио Берни сообщил, что кокаин, вероятно, был разбавлен другим веществом, и смесь стала намного токсичнее. Прокуратура рассматривает версию намеренного добавления яда в кокаин - речь может идти о противоборстве двух банд наркоторговцев. Уже задержаны не менее 10 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, все отравившиеся купили наркотики приблизительно в одном месте. Министр безопасности провинции Серхио Берни сообщил, что кокаин,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Кипра
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by