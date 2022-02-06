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Мощный циклон обрушился на Мадагаскар
06.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон пришел на восток Мадагаскара. Он принес в регион сильный ветер и ливневые дожди, сообщает
Первым удар стихии ощутил город Манандзари.
Несколько дней назад по всему Мадагаскару прошла тропическая буря "Ана", которая оставила десятки тысяч человек без крова.-0-
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Несколько дней назад по всему Мадагаскару прошла тропическая буря "Ана", которая оставила десятки тысяч человек без крова.
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