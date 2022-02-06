﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мощный циклон обрушился на Мадагаскар

06.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон пришел на восток Мадагаскара. Он принес в регион сильный ветер и ливневые дожди, сообщает "МИР24".

Первым удар стихии ощутил город Манандзари.

Несколько дней назад по всему Мадагаскару прошла тропическая буря "Ана", которая оставила десятки тысяч человек без крова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад по всему Мадагаскару прошла тропическая буря "Ана", которая оставила десятки тысяч человек без крова.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Ледяной дождь стал причиной отсутствия электричества на востоке Канады
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by