Мощный циклон обрушился на Мадагаскар

Источник материала: БелТА

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон пришел на восток Мадагаскара. Он принес в регион сильный ветер и ливневые дожди, сообщает "МИР24" .

Первым удар стихии ощутил город Манандзари.

Несколько дней назад по всему Мадагаскару прошла тропическая буря "Ана", которая оставила десятки тысяч человек без крова.-0-