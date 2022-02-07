На юге Мексики в аварию попал автобус

Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек погибли и еще 15 получили травмы в резкультате ДТП рейсового автобуса в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

Автобус перевернулся в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. К инциденту привело столкновение с колесным тягачом. В транспортном средстве на момент аварии находилось 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии.

На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен.-0-