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На юге Мексики в аварию попал автобус

07.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек погибли и еще 15 получили травмы в резкультате ДТП рейсового автобуса в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

Автобус перевернулся в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. К инциденту привело столкновение с колесным тягачом. В транспортном средстве на момент аварии находилось 45 человек, среди которых были туристы из Франции и Швейцарии.

На месте происшествия работают спасатели и бригады скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в больницы городов Канкун и Плайя-дель-Кармен.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус перевернулся в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас.
 
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