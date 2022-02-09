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В Швеции отменяют все коронавирусные ограничения

09.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.Власти Швеции отменяет все антиковидные ограничения. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Магдалена Андерссона.

Такие меры объясняются высоким уровнем вакцинации в Швеции. По данным правительства в стране меньше людей серьезно заболевают и попадают в отделения интенсивной терапии.

С 9 февраля населению не предлагается проходить тестирование на ковид, а просто оставаться дома в случае симптомов простуды. Как объяснила глава управления здравоохранения Карин Тегмарк-Визель, оно обходится слишком дорого (500 млн крон или $55 млн в неделю, всего с начала пандемии - 21,5 млрд крон или более $2,35 млрд) по сравнению с тем, какую пользу приносит. "Мы достигли точки, когда стоимость и актуальность тестирования больше не оправданы", - пояснила она. Тесты в случае появления симптомов заболевания предлагаются медперсоналу и соцработникам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Меры объясняются высоким уровнем вакцинации в Швеции. По данным правительства в стране меньше людей серьезно заболевают и попадают в отделения интенсивной...
 
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