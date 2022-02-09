Количество жертв оползня в Колумбии увеличилось до 14

Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек стали жертвами оползня в городе Доскебрадас на западе Колумбии. Еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает ТАСС.

На месте инцидента продолжают работать пожарные службы. Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.-0-