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Количество жертв оползня в Колумбии увеличилось до 14
09.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек стали жертвами оползня в городе Доскебрадас на западе Колумбии. Еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает ТАСС.
На месте инцидента продолжают работать пожарные службы. Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.-0-
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На месте инцидента продолжают работать пожарные службы. Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.
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