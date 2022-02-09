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Количество жертв оползня в Колумбии увеличилось до 14

09.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 14 человек стали жертвами оползня в городе Доскебрадас на западе Колумбии. Еще 29 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные сообщает ТАСС.

На месте инцидента продолжают работать пожарные службы. Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На месте инцидента продолжают работать пожарные службы. Оползень сошел на город утром 8 февраля после проливного дождя. Землей оказались завалены несколько домов.
 
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