При стрельбе в школе в американском Буффало ранены ученик и охранник

Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) 9 февраля произошла стрельба, два человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение телеканала NBC.

По данным телеканала, стрельба произошла во дворе на территории школы около 16.00 по местному времени. Сообщается, что в результате стрельбы пострадали ученик и охранник. Первый был экстренно доставлен в больницу, ему проводят хирургическую операцию, второй получил ранение в ногу, угрозы его жизни нет.

"Похоже, что произошел спор между несколькими людьми, мы работаем над тем, чтобы установить были ли они учениками или людьми, которые зашли на территорию школы", - приводит телеканал слова представителя местной полиции Джозефа Грамалья. Сейчас здание школы оцеплено, на момент стрельбы в нем находилось около 100 человек.

По словам корреспондента телеканала, к школе также стянуты отряды быстрого реагирования и сотрудники ФБР, преступник пока находится на свободе, его местоположение неизвестно.-0-