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Мировые цены на сырье и продовольствие выросли за год на 46%

10.02.2022 09:09 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть, металлы, зерно и другие основные сырьевые и продовольственные товары выросли по состоянию на конец января в среднем на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это стало самым большим их повышением с 1995 года, сообщает ТАСС со ссылкой на японскую экономическую газету Nikkei.

Рост цен частично связан с улучшением деловой конъюнктуры в мире и резким ростом потребительского спроса на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в ряде ведущих стран. Играют важную роль и опасения по поводу возможных перебоев со снабжением в связи с нестабильной ситуацией в ряде регионов планеты.

Из 22 основных сырьевых и продовольственных товаров девять подорожали за год более чем на 50%. В частности, цены на кофе выросли на 91%, на хлопок - на 58%, на алюминий - на 53%. Природный газ, подчеркивает Nikkei, дорожает под сильным влиянием событий вокруг Украины.

Рост цен препятствует более решительному восстановлению мировой экономики, по которой пандемия нанесла тяжелые удары. По расчетам Международного валютного фонда, дороговизна энергоносителей может снизить в нынешнем году темпы хозяйственного роста на планете на 0,5 процентных пункта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Рост цен частично связан с улучшением деловой конъюнктуры в мире и резким ростом потребительского спроса на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в ряде...
 
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