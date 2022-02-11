Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ан-2 разбился на Камчатке: погибли два члена экипажа. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Камчатскому краю сообщает ТАСС.

Крушение произошло в районе села Северные Коряки на Камчатке. Самолет упал при взлете на расстоянии в 1 км от взлетной полосы. На борту находились два члена экипажа, они погибли.

Уточняется, что самолет взлетал с необорудованной полосы. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра.

На месте аварии работали 9 единиц техники, более 40 спасателей. Они ликвидировали возгорание, последствия происшествия.-0-