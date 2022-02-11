﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самолет Ан-2 разбился на Камчатке: погибли два члена экипажа

11.02.2022 07:25 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Ан-2 разбился на Камчатке: погибли два члена экипажа. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Камчатскому краю сообщает ТАСС.

Крушение произошло в районе села Северные Коряки на Камчатке. Самолет упал при взлете на расстоянии в 1 км от взлетной полосы. На борту находились два члена экипажа, они погибли.

Уточняется, что самолет взлетал с необорудованной полосы. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра.

На месте аварии работали 9 единиц техники, более 40 спасателей. Они ликвидировали возгорание, последствия происшествия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крушение произошло в районе села Северные Коряки на Камчатке. Самолет упал при взлете на расстоянии в 1 км от взлетной полосы. На борту находились два члена экипажа,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
При падении автобуса в пропасть в Перу погибли 20 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by