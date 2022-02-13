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В Лагосе обрушилось здание, есть погибшие

13.02.2022 09:47 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли при обрушении трехэтажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, пишет ТАСС.

При обрушении здания под обломками оказались пятеро рабочих. Двоих удалось вытащить из-под завалов живыми. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Отмечается, что это второй обвал строящегося здания в Нигерии за последние четыре месяца.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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При обрушении здания под обломками оказались пятеро рабочих. Двоих удалось вытащить из-под завалов живыми. На месте происшествия продолжаются...
 
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