Рекордное количество птиц насчитали на втором по величине пресноводном озере Китая

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором по величине пресноводном озере Дунтинху в провинции Хунань в Центральном Китае было замечено рекордное число водоплавающих птиц - 404 тыс. особей, относящихся к 74 различным видам, сообщает Синьхуа.

По данным местного управления лесного хозяйства, 5 видов птиц, насчитывающих 447 особей, находятся под государственной охраной первой категории. Еще 12 видов, включающих 25 тыс. пернатых, находятся под государственной охраной второй категории.

На территории природного заповедника в городском округе Юэян также было обнаружено в общей сложности 140 диких черных аистов, что является крупнейшей популяцией этих птиц в Китае.-0-