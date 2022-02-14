﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рекордное количество птиц насчитали на втором по величине пресноводном озере Китая

14.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором по величине пресноводном озере Дунтинху в провинции Хунань в Центральном Китае было замечено рекордное число водоплавающих птиц - 404 тыс. особей, относящихся к 74 различным видам, сообщает Синьхуа.

По данным местного управления лесного хозяйства, 5 видов птиц, насчитывающих 447 особей, находятся под государственной охраной первой категории. Еще 12 видов, включающих 25 тыс. пернатых, находятся под государственной охраной второй категории.

На территории природного заповедника в городском округе Юэян также было обнаружено в общей сложности 140 диких черных аистов, что является крупнейшей популяцией этих птиц в Китае.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На втором по величине пресноводном озере Дунтинху в провинции Хунань в Центральном Китае было замечено рекордное число водоплавающих птиц - 404 тыс. особей,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by