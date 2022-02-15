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Ученые Японии открыли антимикробное покрытие для одежды

15.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Высшей инженерной школы Токийского университета изобрели антимикробное вещество для одежды. О разработке рассказывает портал Phys.org.

В основе покрытия содержится серебро. Назвали его Ag/TA. Для того,что бы вещество задерживалось на волокнах одежды, исследователи использовали дубильную кислоту. Вещество бесцветно, не изменяет текстуру ткани и не смывается при стирке.

Даже после десяти стирок пропитка убивает все микробы. Их разработка может быть использована в больницах или там, где нужны стерильные условия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Даже после десяти стирок пропитка убивает все микробы. Их разработка может быть использована в больницах или там, где нужны стерильные условия.
 
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