Сердар Бердымухамедов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Туркменистана

Источник материала: БелТА

15 февраля, Ашхабад /БЕЛТА - ORIENT/. В Туркменистане стартовала избирательная кампания по выборам президента, в рамках которой состоятся выдвижение кандидатов, их регистрация, встречи с избирателями и другие мероприятия.

Одним из первых кандидатов в президенты Туркменистана выдвинут вице-премьер страны Сердар Бердымухамедов. Выдвижение произошло на девятом, внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Сердар Бердымухамедов выступил перед участниками съезда, которые поддержали его кандидатуру.

Ранее Сердар Бердымухамедов занимал должности заместителя главы МИД, министра промышленности и строительного производства Туркменистана. С февраля 2021 года назначен на должность вице-премьера.

Выборы президента Туркменистана запланированы на 12 марта 2022 года.

Президентом Туркменистана может стать гражданин в возрасте не моложе 40 лет, родившийся в стране. Он должен владеть государственным языком, а также в течение предшествующих 15 лет постоянно проживать и работать на Родине. Президент избирается сроком на 7 лет.

В соответствии с Избирательным кодексом Туркменистана, право выдвижения кандидатов принадлежит политическим партиям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан.

Политические партии выдвигают кандидатов в президенты на своих съездах. В Туркменистане действуют 3 политические партии - Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана. Демократическая партия Туркменистана - старейшая политическая партия страны. Она была создана в 1991 году.-0-