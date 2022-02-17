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Число погибших из-за паводка в Бразилии возросло до 94

17.02.2022 08:17 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими оползней и паводка в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) выросло до 94, восемь погибших - несовершеннолетние. Об этом сообщили в спасательных службах, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, продолжаются поиски еще 35 человек. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и волонтеры.

По данным экстренных служб, произошло почти 190 оползней и почти 230 мелких инцидентов, 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города объявили траур и ввели режим ЧС. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют новые осадки.

Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился оказать федеральную помощь пострадавшим от удара стихии, а также в устранении последствий непогоды, в том числе с привлечением военных. Как ожидается, он должен посетить город 18 февраля сразу после возвращения из поездки в Россию и Венгрию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям удалось извлечь из-под завалов 24 выживших, продолжаются поиски еще 35 человек. В поисковых работах заняты 400 спасателей, 200 полицейских, а также военные и...
 
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