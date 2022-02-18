﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Число погибших в результате паводка в Бразилии достигло 110 человек

18.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений и оползней в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) в четверг возросло по меньшей мере до 110 человек, 134 человека пропали без вести, передает Associated Press.

По заявлением местных властей, количество жертв и пострадавших все еще может возрасти.

Дожди, выпавшие в регионе во вторник, называют самыми сильными за последние десятилетия. По данным экстренных служб, в Петрополисе произошло почти 190 оползней и почти 230 мелких инцидентов, 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По заявлением местных властей, количество жертв и пострадавших все еще может возрасти.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Германия борется с последствиями урагана "Иления"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by