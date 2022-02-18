Число погибших в результате паводка в Бразилии достигло 110 человек

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений и оползней в бразильском Петрополисе (горные районы штата Рио-де-Жанейро) в четверг возросло по меньшей мере до 110 человек, 134 человека пропали без вести, передает Associated Press.

По заявлением местных властей, количество жертв и пострадавших все еще может возрасти.

Дожди, выпавшие в регионе во вторник, называют самыми сильными за последние десятилетия. По данным экстренных служб, в Петрополисе произошло почти 190 оползней и почти 230 мелких инцидентов, 80 жилых зданий пострадали, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены.-0-