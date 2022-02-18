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Германия борется с последствиями урагана "Иления"

18.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Иления" обрушился на Германию в ночь со среды на четверг, принеся с собой наводнения и отключения электроэнергии, сообщает Spiegel.

Плохая погода, установившаяся в четверг в Германии, привела к задержкам в движении поездов, а также воздушного и водного транспорта в разных частях страны.

Из-за наводнений в Гамбурге затопило рыбный рынок. В Тюрингии осадки и таяние снега вызвали повышение уровня воды в бассейнах рек Верра, Ильм и Гера.

В некоторых регионах возникли проблемы с подачей электроэнергии. В Баварии крупнейший оператор электросетей Bayernwerk Netz зафиксировал 10 тыс. отключений, в земле Северный Рейн-Вестфалия без света остались около 54 тыс. домохозяйств. Причиной сбоев в энергосетях в большинстве случаев стали деревья, упавшие на линии электропередач.

Как сообщает Spiegel, в четверг Германия оказалась "между ураганами": экстренные службы еще борются с последствиями "Иления", а метеорологи уже предупреждают о новом урагане - "Зейнепе".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за наводнений в Гамбурге затопило рыбный рынок. В Тюрингии осадки и таяние снега вызвали повышение уровня воды в бассейнах рек Верра, Ильм и Гера.
 
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