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В Атлантике горит судно с 4 тыс. элитных авто

18.02.2022 10:33 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовое судно Felicity Ace, которое перевозило 4 тыс. автомобилей Porsche, Volkswagen, Bentley и Audi из немецкого порта Эмден в американский порт Дэвисвилл, штат Род-Айленд, загорелось в Атлантическом океане, члены экипажа эвакуированы, сообщает издание Daily Mail.

Представители военно-морского флота Португалии заявили, что 22 члена экипажа были эвакуированы с корабля в спасательных шлюпках. Отмечается, что пожар начался в трюме и перекинулся на верхние палубы. О состоянии судна и количестве сгоревших машин пока ничего неизвестно.

Как сообщили в ВМС Португалии, пожар пока не получается взять под контроль. Планы по спасению находятся в стадии разработки. По их информации, судно с автомобилями дрейфует на восток.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Представители военно-морского флота Португалии заявили, что 22 члена экипажа были эвакуированы с корабля в спасательных шлюпках. Отмечается, что пожар начался в...
 
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