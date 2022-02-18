В Атлантике горит судно с 4 тыс. элитных авто

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовое судно Felicity Ace, которое перевозило 4 тыс. автомобилей Porsche, Volkswagen, Bentley и Audi из немецкого порта Эмден в американский порт Дэвисвилл, штат Род-Айленд, загорелось в Атлантическом океане, члены экипажа эвакуированы, сообщает издание Daily Mail.

Представители военно-морского флота Португалии заявили, что 22 члена экипажа были эвакуированы с корабля в спасательных шлюпках. Отмечается, что пожар начался в трюме и перекинулся на верхние палубы. О состоянии судна и количестве сгоревших машин пока ничего неизвестно.

Как сообщили в ВМС Португалии, пожар пока не получается взять под контроль. Планы по спасению находятся в стадии разработки. По их информации, судно с автомобилями дрейфует на восток.-0-