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В Луганске произошел взрыв
19.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный взрыв произошел в ночь на субботу в Луганске, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Луганскинформцентр.
По информации агентства, возможно, взорвался газопровод. На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно ярко-желтое зарево, осветившее ночной город.
По словам очевидцев, очаг возгорания находится в районе завода "Горизонт". По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.-0-
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По словам очевидцев, очаг возгорания находится в районе завода "Горизонт". По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я...
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