В Луганске произошел взрыв

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный взрыв произошел в ночь на субботу в Луганске, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Луганскинформцентр.

По информации агентства, возможно, взорвался газопровод. На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно ярко-желтое зарево, осветившее ночной город.

По словам очевидцев, очаг возгорания находится в районе завода "Горизонт". По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.-0-