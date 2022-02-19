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В Луганске произошел взрыв

19.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный взрыв произошел в ночь на субботу в Луганске, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Луганскинформцентр.

По информации агентства, возможно, взорвался газопровод. На видео, опубликованном в Telegram-канале, видно ярко-желтое зарево, осветившее ночной город.

По словам очевидцев, очаг возгорания находится в районе завода "Горизонт". По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я Беломорская.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам очевидцев, очаг возгорания находится в районе завода "Горизонт". По некоторым данным, произошла авария на газораспределительном узле в районе улицы 2-я...
 
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