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В Нью-Йорке открылись центры профилактики случаев передозировки наркотиками

19.02.2022 06:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке заработали два центра профилактики случаев передозировки опиоидами, где наркозависимые люди могут легально сделать инъекцию и обратиться за помощью к врачу. Об этом сообщает Euronews.

Главная задача открывшихся заведений - снизить число смертей, происходящих в результате злоупотреблений наркотиками. "В этом месте спасают жизни", - гласит плакат на английском и испанском языках, висящий в одном из центров.

"Основное, что мы делаем здесь, это - тестируем и лечим. Например, берем анализы на гепатит С и занимаемся этой болезнью. Мы также назначаем Suboxone, известный как бупренорфин, который представляет собой медикаментозное вспомогательное лечение расстройства, связанного с употреблением опиоидов", - сказала руководитель клиники Сьюзан Спратт.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главная задача открывшихся заведений - снизить число смертей, происходящих в результате злоупотреблений наркотиками. "В этом месте спасают жизни", - гласит плакат...
 
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