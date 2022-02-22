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Четыре человека погибли в Боливии из-за паводка

22.02.2022 08:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум четыре человека погибли в результате паводка в боливийском департаменте Тариха. Об этом сообщает ТАСС, цитируя губернатора региона Оскара Монтеса.

В эфире радиостанции Erbol губернатор отметил, что речь идет о стихийном бедствии большого масштаба. "Уже точно известно, что было обнаружено четыре тела", - сказал он. По информации радиостанции, пропавшими без вести числятся от 10 до 20 человек.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования в связи с гибелью людей. "Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах в результате выхода из берегов горной реки в муниципалитете Энтре-Риос в Тарихе", - написал он в Twitter. По его словам, в пострадавшем регионе проводится эвакуация.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В эфире радиостанции Erbol губернатор отметил, что речь идет о стихийном бедствии большого масштаба. "Уже точно известно, что было обнаружено четыре тела", - сказал он....
 
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