ДТП с участием 98 автомобилей произошло на востоке Орегона

Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием 98 легковых и грузовых автомобилей произошло на межштатной автомагистрали I-84 на северо-востоке американского штата Орегон, сообщает Associated Press.

Как сообщает издание, ДТП произошло в понедельник из-за обледенения дороги и большого количества снега. Цепь из столкнувшихся автомобилей растянулась на 1,6 км.

Бригады скорой медицинской помощи оказали помощь пациентам, некоторые из них были доставлены в больницы. Точное количество пострадавших подсчитать не удалось. Шоссе было полностью открыто только во вторник.-0-