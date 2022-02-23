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ДТП с участием 98 автомобилей произошло на востоке Орегона
23.02.2022 06:05 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием 98 легковых и грузовых автомобилей произошло на межштатной автомагистрали I-84 на северо-востоке американского штата Орегон, сообщает Associated Press.
Как сообщает издание, ДТП произошло в понедельник из-за обледенения дороги и большого количества снега. Цепь из столкнувшихся автомобилей растянулась на 1,6 км.
Бригады скорой медицинской помощи оказали помощь пациентам, некоторые из них были доставлены в больницы. Точное количество пострадавших подсчитать не удалось. Шоссе было полностью открыто только во вторник.-0-
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ДТП произошло из-за обледенения дороги и большого количества снега. Цепь из столкнувшихся автомобилей растянулась на 1,6 км.
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