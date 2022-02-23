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Число жертв паводка в бразильском Петрополисе достигло 195

23.02.2022 08:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв оползней и паводка, вызванных сильными дождями в бразильском Петрополисе, увеличилось до 195. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спасательные службы.

Пропавшими без вести числятся 69 человек. Среди жертв по меньшей мере 33 - дети и подростки. Спасательно-поисковая операция продолжается восьмой день, ее осложняют сильный ветер и дожди.

Экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены. Власти города, где 15 февраля за 6 часов выпало 260 мм осадков (больше месячной нормы), объявили траур и ввели режим ЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Экстренные службы получили информацию о почти 190 оползнях и 230 мелких инцидентах, 80 жилым зданиям нанесен ущерб, из них по меньшей мере 54 полностью разрушены.
 
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