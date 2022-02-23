В Верховной раде зарегистрировали проект о закрытии границы Украины с Россией и Беларусью

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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Беларусью и Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

Автором инициативы является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.

Помимо этого, в парламенте зарегистрирован проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вопрос могут вынести на голосование уже в среду, 23 февраля. В Раде также зарегистрированы проекты постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации во вторник, 22 февраля, единогласно ратифицировали эти соглашения.-0-