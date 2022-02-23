﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Верховной раде зарегистрировали проект о закрытии границы Украины с Россией и Беларусью

23.02.2022 10:29 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на территории Донецкой и Луганской областей, прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Беларусью и Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

Автором инициативы является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.

Помимо этого, в парламенте зарегистрирован проект постановления о санкциях против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вопрос могут вынести на голосование уже в среду, 23 февраля. В Раде также зарегистрированы проекты постановления о разрыве дипломатических отношений с Россией.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были заключены договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Госдума и Совет Федерации во вторник, 22 февраля, единогласно ратифицировали эти соглашения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автором инициативы является депутат от националистической партии "Свобода" Оксана Савчук.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Сингапуре зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by