В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданской авиации

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами, следует из NOTAM, опубликованного в четверг на сайте Федерального авиационного управления США (ФАУ), сообщает ТАСС.

NOTAM - оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

"Полеты гражданских самолетов в аэропорты Киева, Днепра, Львова и Одессы ограничены в связи с угрозами для гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Ранее профильное издание Avianews сообщило, что аэропорты Харькова и Днепра вечером в среду временно закрыли до утра четверга.-0-