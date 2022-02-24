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В воздушном пространстве Украины ограничены полеты гражданской авиации

24.02.2022 07:17 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полеты гражданской авиации в небе над Украиной ограничены в связи с возможными угрозами, следует из NOTAM, опубликованного в четверг на сайте Федерального авиационного управления США (ФАУ), сообщает ТАСС.

NOTAM - оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

"Полеты гражданских самолетов в аэропорты Киева, Днепра, Львова и Одессы ограничены в связи с угрозами для гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Ранее профильное издание Avianews сообщило, что аэропорты Харькова и Днепра вечером в среду временно закрыли до утра четверга.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Полеты гражданских самолетов в аэропорты Киева, Днепра, Львова и Одессы ограничены в связи с угрозами для гражданской авиации", - говорится в сообщении.
 
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